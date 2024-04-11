В Украине могут ввести новый статус вместо "ограниченно пригодного". Что известно

Так, в ответ на запрос ВВС департамент здравоохранения Украины сообщил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:

непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;

временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);

пригодные;

пригодные для службы в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

Именно категория "пригодных к службе", как отмечают в статье, в определенных частях является тем, что может заменить статус "ограниченно пригодных".

Новый приказ разрабатывается

В то же время, как констатирует ВВС, хотя депутаты и приняли новый закон, Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВЛК. Поэтому у медиков пока нет критериев, куда отнести ограниченно пригодного - к пригодным или непригодным. А вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение в качестве изменений, но что будет в обновленном приказе о ВЛК – пока неизвестно.

Новый приказ Минобороны разрабатывает вместе с главными медиками ВСУ, экспертами Минздрава, общественными организациями. В заключительных положениях закона указано, что на эту работу у министерства три месяца.

Что изменится после обновления приказа

После того, как список болезней обновят, как пишет BBC, кого-то из тех, кто раньше был ограниченно пригодным - уволят.

"Но можно предположить, что таких будет немного, потому что войску критически не хватает людей. Людей больше не будут признавать ограниченно пригодными, но могут признать пригодными только для службы в обеспечении, ТЦК, постройках и т.д.", - предполагают журналисты.