В Украине могут ввести новый статус вместо "ограниченно пригодного". Что известно

В Украине вместо "ограниченно пригодного" могут ввести новый статус. Однако будет ли он прописан в новом приказе по ВЛК, пока не известно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Так, в ответ на запрос ВВС департамент здравоохранения Украины сообщил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:
Именно категория "пригодных к службе", как отмечают в статье, в определенных частях является тем, что может заменить статус "ограниченно пригодных".
В то же время, как констатирует ВВС, хотя депутаты и приняли новый закон, Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВЛК. Поэтому у медиков пока нет критериев, куда отнести ограниченно пригодного - к пригодным или непригодным. А вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение в качестве изменений, но что будет в обновленном приказе о ВЛК – пока неизвестно.
Новый приказ Минобороны разрабатывает вместе с главными медиками ВСУ, экспертами Минздрава, общественными организациями. В заключительных положениях закона указано, что на эту работу у министерства три месяца.
После того, как список болезней обновят, как пишет BBC, кого-то из тех, кто раньше был ограниченно пригодным - уволят.
"Но можно предположить, что таких будет немного, потому что войску критически не хватает людей. Людей больше не будут признавать ограниченно пригодными, но могут признать пригодными только для службы в обеспечении, ТЦК, постройках и т.д.", - предполагают журналисты.
Еще в сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поручил урегулировать вопрос термина "ограниченно пригодных" для мобилизации.
Буквально недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает упразднение статуса "ограниченно пригодный". В связи с этим, украинцев, которые ранее были признаны ограниченно пригодными, обязали в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр, до 4 февраля 2025 года.
Но как писало РБК-Украина, такой осмотр будет возможен после того, как подзаконные акты приведут в соответствие с новым законом, в частности это касается и приказа №402 о ВЛК. До этого военно-врачебные комиссии не смогут действовать по нормам проекта № 10313.
На днях сообщалось, что в Украине определят перечень медицинских диагнозов, при помощи которого хотят урегулировать вопрос отмены статуса "ограниченно пригодный".
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