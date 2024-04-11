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В Украине могут ввести новый статус вместо "ограниченно пригодного". Что известно

Фото: в Украине могут ввести новый статус вместо "ограниченно пригодного" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине вместо "ограниченно пригодного" могут ввести новый статус. Однако будет ли он прописан в новом приказе по ВЛК, пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Так, в ответ на запрос ВВС департамент здравоохранения Украины сообщил, что предложенные изменения в приказ предусматривают пять статусов. А именно:

  • непригодны к военной службе с исключением из военного учета;
  • непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • временно непригодные, нуждающиеся в лечении, отпуске или увольнении (эта категория была и раньше);
  • пригодные;
  • пригодные для службы в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

Именно категория "пригодных к службе", как отмечают в статье, в определенных частях является тем, что может заменить статус "ограниченно пригодных".

Новый приказ разрабатывается

В то же время, как констатирует ВВС, хотя депутаты и приняли новый закон, Минобороны еще не разработало новый приказ №402 о ВЛК. Поэтому у медиков пока нет критериев, куда отнести ограниченно пригодного - к пригодным или непригодным. А вышеуказанную квалификацию можно пока рассматривать как предложение в качестве изменений, но что будет в обновленном приказе о ВЛК – пока неизвестно.

Новый приказ Минобороны разрабатывает вместе с главными медиками ВСУ, экспертами Минздрава, общественными организациями. В заключительных положениях закона указано, что на эту работу у министерства три месяца.

Что изменится после обновления приказа

После того, как список болезней обновят, как пишет BBC, кого-то из тех, кто раньше был ограниченно пригодным - уволят.

"Но можно предположить, что таких будет немного, потому что войску критически не хватает людей. Людей больше не будут признавать ограниченно пригодными, но могут признать пригодными только для службы в обеспечении, ТЦК, постройках и т.д.", - предполагают журналисты.

Ограниченно пригодные по мобилизации в Украине

Еще в сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поручил урегулировать вопрос термина "ограниченно пригодных" для мобилизации.

Буквально недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает упразднение статуса "ограниченно пригодный". В связи с этим, украинцев, которые ранее были признаны ограниченно пригодными, обязали в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр, до 4 февраля 2025 года.

Но как писало РБК-Украина, такой осмотр будет возможен после того, как подзаконные акты приведут в соответствие с новым законом, в частности это касается и приказа №402 о ВЛК. До этого военно-врачебные комиссии не смогут действовать по нормам проекта № 10313.

На днях сообщалось, что в Украине определят перечень медицинских диагнозов, при помощи которого хотят урегулировать вопрос отмены статуса "ограниченно пригодный".

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Мобилизация в Украине