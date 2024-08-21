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В Україні можуть з'явитися електронні бойові розпорядження? Що про це каже Міноборони

Київ, Середа 21 серпня 2024 13:53
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В Україні можуть з'явитися електронні бойові розпорядження? Що про це каже Міноборони Фото: заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко (kanaldim tv)
Автор: Наталія Юрченко

Для впровадження електронних бойових розпоряджень потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців, а також безпечний обмін між грифами. Це серйозна технологічна задача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерину Черногоренко в інтерв'ю АрміяInform.

Вона зазначила, що для Міноборони цифровізація - важливе завдання. Робота йде таким чином, щоб була підібрана для будь-якого цифрового рішення правильна архітектура, яка дозволить швидко масштабувати рішення і зробити його сталим.

Черногоренко пояснила, що для впровадження електронних бойових розпоряджень потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців. Крім того, необхідно налагодити безпечний обмін між різними контурами, різними грифами - таємний, для службового користування і відкритий контур.

"І це - досить серйозна і організаційна, і технологічна задача. Як тільки ми це зробимо дуже правильно з точки зору архітектури - тоді ми зможемо цифрувати бойове розпорядження", - сказала заступниця міністра оборони.

Цифровізація армії

Нагадаємо, в Україні у травні запустили електронний кабінет призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це мобільний застосунок "Резерв+".

Через нього українці можуть оновити свої облікові дані, а також згенерувати електронні військово-облікові документи, які мають спеціальний QR-код.

Крім того, нещодавно запрацював мобільний застосунок для українських військовослужбовців "Армія+". Він містить декілька функцій, зокрема, через нього можна зробити електронні рапорти. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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