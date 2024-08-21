В Украине могут появиться электронные боевые распоряжения? Что об этом говорит Минобороны

Для внедрения электронных боевых распоряжений требуется полноценный реестр военнослужащих, а также безопасный обмен между грифами. Это серьезная технологическая задача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины по цифровому развитию Екатерину Черногоренко в интервью АрмияInform.

Она отметила, что для Минобороны цифровизация - важная задача. Работа идет таким образом, чтобы была подобрана для любого цифрового решения правильная архитектура, которая позволит быстро масштабировать решение и сделать его устойчивым.

Черногоренко объяснила, что для внедрения электронных боевых распоряжений нужен полноценный реестр военнослужащих. Кроме того, необходимо наладить безопасный обмен между разными контурами, разными грифами - секретный, для служебного пользования и открытый контур.

"И это - достаточно серьезная и организационная, и технологическая задача. Как только мы это сделаем очень правильно с точки зрения архитектуры - тогда мы сможем цифровизировать боевое распоряжение", - сказала замминистра обороны.