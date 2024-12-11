В Україні можуть виробляти протитанкову зброю. Шмигаль розповів деталі

За словами Шмигаля, спроможність українського ОПК вже на 2025 рік становить близько 30 млрд доларів. Окрім того, вже є велика кількість підприємств саме в оборонній галузі. Зокрема - вони створені разом із Німеччиною.

"Мова йде про спільні проекти по ремонту та обслуговуванню бронетехніки та танків, виробництво сучасних БМП, систем протиповітряної оборони та ракети до них. Маємо також проекти щодо виробництва в Україні протитанкових гранатометів і протитанкових мін", - сказав Шмигаль.

Прем'єр розповів, що цей напрям має надзвичайно широкі перспективи. Адже вже зараз український ОПК нараховує 800 підприємств, на яких працюють понад 300 тисяч працівників. Це дозволяє виробляти надзвичайно широку лінійку озброєнь, яке працюватиме на безпеку України.

Rheinmetall в Україні

Раніше ми писали про те, що АТ "Українська оборонна промисловість" та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство - ТОВ "Рейнметал - Українська оборонна промисловість". Його мета - виробництво обладнання, обслуговування та ремонт західного озброєння.

А вже у жовтні 2024 року директор Rheinmetall Армін Паппергер розповів, що його компанія відкрила в Україні перший завод. Усього таких збудують чотири.

Окрім цього днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна провела успішні випробування нової ракети власного виробництва "Рута".