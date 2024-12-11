В Украине могут производить противотанковое оружие. Шмыгаль рассказал детали

По словам Шмыгаля, способность украинского ОПК уже на 2025 год составляет около 30 млрд долларов. Кроме того, уже есть большое количество предприятий именно в оборонной отрасли. В частности - они созданы вместе с Германией.

"Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производство современных БМП, систем противовоздушной обороны и ракеты к ним. Есть также проекты по производству в Украине противотанковых гранатометов и противотанковых мин", - сказал Шмыгаль.

Премьер рассказал, что это направление имеет чрезвычайно широкие перспективы. Ведь уже сейчас украинский ОПК насчитывает 800 предприятий, на которых работают более 300 тысяч работников. Это позволяет производить чрезвычайно широкую линейку вооружений, которое будет работать на безопасность Украины.

Rheinmetall в Украине

Ранее мы писали о том, что АО "Украинская оборонная промышленность" и концерн Rheinmetall зарегистрировали совместное предприятие - ООО "Рейнметалл - Украинская оборонная промышленность". Его цель - производство оборудования, обслуживание и ремонт западного вооружения.

А уже в октябре 2024 года директор Rheinmetall Армин Паппергер рассказал, что его компания открыла в Украине первый завод. Всего таких построят четыре.

Кроме этого, на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания новой ракеты собственного производства "Рута".