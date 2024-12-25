В Украине могут усилить контроль за использованием украинского языка в соцсетях, - Креминь

Украина готовится внедрить новые регуляции по использованию украинского языка в интернете, в частности на видеоплатформах, таких как YouTube и TikTok.

Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Новости Live".

Вскоре в Украине могут произойти важные изменения в законодательстве, касающиеся использования украинского языка в интернет-пространстве. В частности, новые регуляции коснутся видеоплатформ, таких как YouTube и TikTok . Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь отметил, что эти изменения являются важным шагом на пути к евроинтеграции.

"Мы должны бороться за сознание и украинских детей, которые, к сожалению, используют русскоязычные программы - будь то мультфильмы, сериалы, мобильные приложения, скажем, в таких соцсетях как TikTok. Мы должны работать над тем, чтобы этого было меньше", - заявил Креминь.

Изменения в законодательстве по регулированию украинского языка в интернете

Одной из главных целей новых изменений является уменьшение влияния русскоязычного контента на украинскую аудиторию, в частности среди молодежи. Соответствующие законодательные инициативы, по его мнению, должны создать условия для большего использования украинского языка в цифровых медиа.

Омбудсман также отметил, что этот вопрос является одним из ключевых компонентов интеграции Украины в европейское сообщество, где защита национальной языковой идентичности, в частности в интернет-пространстве, является важным аспектом государственной политики.

"Я являюсь членом европейской федерации национальных языковых институтов, которая объединяет подобные учреждения на территории ЕС. Все они решительно выступают за оборону и защиту своей национальной языковой среды, в первую очередь в интернете. Потому что это доступ к информации и услугам", - подчеркнул Креминь.