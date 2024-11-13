В Україні можуть перевірити установи, які проводять ВЛК

Міністерство оборони України хоче влаштувати перевірку установ, які проводять військово-лікарські комісії. Це необхідно, щоб запобігти порушенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.
"Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій установ, які проводять ВЛК", - зазначив Лазуткін.
Він уточнив, що такі перевірки мають забезпечити виконання правил мобілізації та дотримання медичних стандартів.
При цьому, як додав речник Міноборони, відповідальність за порушення у процесі мобілізації може нести як МОЗ, так і Міноборони.
У разі якщо порушення сталися на етапі медогляду, відповідальні МОЗ та Національна служба здоров'я України. Але якщо був неправильний висновок ВЛК, реагувати має Міноборони.
Нагадаємо, українські правоохоронці вже неодноразово викривали корупційні схеми, які організовували співробітники ВЛК.
Зокрема, як з'ясували у 2023 році правоохоронці, голова військово-лікарської комісії у Подільському районі Києва підробляв довідки для виїзду чоловіків за кордон.
При цьому у Хмельницькому заступник голови ВЛК вимагав хабар у військового, щоб визнати його обмежено придатним.
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