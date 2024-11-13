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В Україні можуть перевірити установи, які проводять ВЛК

Ілюстративне фото: в Україні можуть перевірити установи, які проводять ВЛК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони України хоче влаштувати перевірку установ, які проводять військово-лікарські комісії. Це необхідно, щоб запобігти порушенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

"Міністерство оборони планує ініціювати можливість перевірок, інспекцій установ, які проводять ВЛК", - зазначив Лазуткін.

Він уточнив, що такі перевірки мають забезпечити виконання правил мобілізації та дотримання медичних стандартів.

При цьому, як додав речник Міноборони, відповідальність за порушення у процесі мобілізації може нести як МОЗ, так і Міноборони.

У разі якщо порушення сталися на етапі медогляду, відповідальні МОЗ та Національна служба здоров'я України. Але якщо був неправильний висновок ВЛК, реагувати має Міноборони.

Корупція у ВЛК

Нагадаємо, українські правоохоронці вже неодноразово викривали корупційні схеми, які організовували співробітники ВЛК.

Зокрема, як з'ясували у 2023 році правоохоронці, голова військово-лікарської комісії у Подільському районі Києва підробляв довідки для виїзду чоловіків за кордон.

При цьому у Хмельницькому заступник голови ВЛК вимагав хабар у військового, щоб визнати його обмежено придатним.

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