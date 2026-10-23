В Україні можуть перенести пункти пропуску за кордон через атаки на вантажівки з зерном

Як повідомили виданню джерела, обізнані з ситуацією, мета таких домовленостей - захистити вантажівки із сільськогосподарською продукцією від російських ударів.

Схожий досвід у Києва вже є. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що спільні пункти прикордонного контролю створили з Молдовою. Тепер Україна хоче поширити цей підхід на інших сусідів, зокрема на Польщу.

Речник МЗС України Георгій Тихий пояснив, що потреба в змінах виникла через нові безпекові обставини. За його словами, Київ прагне якнайшвидше домовитися з польською стороною.

Чому шукають нові маршрути

Через російські удари морський маршрут через Чорне море практично заблокований. Тому Україна була змушена збільшити експорт автомобільними, річковими та залізничними маршрутами через Європу.

Але останніми тижнями російські безпілотники регулярно б'ють по вантажівках з українською агропродукцією, які стоять у чергах на кордоні.

Міністр сільського господарства України Тарас Висоцький повідомив, що атаки дронів на найбільші морські порти та судна в регіоні скоротили експорт приблизно вдвічі. У вересні країна вивезла 2,4 млн тонн агропродукції. Це лише 46% від можливого обсягу.

За словами Висоцького, без повного доступу до чорноморських портів можливості України обмежені на рівні 45-50% потенціалу. Тому, додав він, треба зберігати й розширювати альтернативні маршрути та працювати з європейськими партнерами, щоб компенсувати додаткові витрати на логістику.

Які ще шляхи розглядають

Україна також думає про відвантаження частини продукції через порти країн Балтії. Однак, як зазначає Financial Times, такі перевезення коштують значно дорожче, ніж через Чорне море.

За даними Єврокомісії, обсяг українських вантажів, які возять Дунаєм, майже подвоївся: із приблизно 600 тисяч тонн у серпні до 1,16 млн тонн у вересні. Минулого місяця через Чорне море пройшло лише 10% українського експорту.

Видання наголошує, що нові маршрути ускладнює перевантаженість залізничної та канальної інфраструктури. Ще одна проблема - низький рівень води в Дунаї після літньої посухи, який обмежує обсяги перевезень.

Крім того, Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українського зерна, але дозволяють транзит обмеженої кількості продукції.

Як повідомляло РБК-Україна, очільниця МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін заявила про розгляд перенесення українських КПП на територію країни.

Через російські удари Молдова вже відкликала своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску на українській території.