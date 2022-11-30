В Україні можуть націоналізувати бомбосховища, які використовують не за призначенням

Народні депутати обговорюють питання щодо закріплення в законодавстві примусової націоналізації бомбосховищ, які використовуються не за призначенням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.
"Ми зараз обговорюємо серед депутатів нашої фракції ("Слуга народу", - ред.) питання подання та реєстрації законопроєкту про примусову націоналізацію бомбосховищ колишніх для того, щоб потім після війни компенсувати власникам вартість", - заявив Арахамія.
Як пояснив голова фракції, "Пункти незламності", які знаходяться над землею, перебувають у тій самій групі ризику, що й будь-яке інше місце під час повітряної тривоги, у зв'язку з чим ліпше користуватися бомбосховищами.
Водночас Арахамія додав, що за останні 10-20 років місцева влада продала майже всі бомбосховища, які сьогодні використовуються не за призначенням.
"Нові бомбосховища ми не побудуємо так швидко - ми всі з вами розуміємо. А нам треба, як в Ізраїлі, звикати, що ми будемо жити в таких умовах довгий час. Тому треба просто рішуче діяти", - зауважив депутат.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні почали розгортати "Пункти незламності", які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.