В Украине могут национализировать бомбоубежища, которые используются не по назначению

"Мы сейчас обсуждаем среди депутатов нашей фракции ("Слуга народа", - ред.) вопрос подачи и регистрации законопроекта о принудительной национализации бывших бомбоубежищ для того, чтобы потом после войны компенсировать владельцам стоимость", - заявил Арахамия.

Как пояснил глава фракции, "Пункты несокрушимости", которые находятся над землей, находятся в той же группе риска во время воздушной тревоги, что и любое другое место, в связи с чем лучше пользоваться бомбоубежищами.

В то же время Арахамия добавил, что за последние 10-20 лет местные власти продали почти все бомбоубежища, которые сегодня используются не по назначению.

"Новые бомбоубежища мы не построим так быстро - мы все с вами понимаем. А нам надо, как в Израиле, привыкать, что мы будем жить в таких условиях долгое время. Поэтому надо просто решительно действовать", - отметил депутат.