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В Украине могут национализировать бомбоубежища, которые используются не по назначению

Фото: Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Народные депутаты обсуждают вопросы закрепления в законодательстве принудительной национализации бомбоубежищ, которые используются не по назначению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в эфире телемарафона.

"Мы сейчас обсуждаем среди депутатов нашей фракции ("Слуга народа", - ред.) вопрос подачи и регистрации законопроекта о принудительной национализации бывших бомбоубежищ для того, чтобы потом после войны компенсировать владельцам стоимость", - заявил Арахамия.

Как пояснил глава фракции, "Пункты несокрушимости", которые находятся над землей, находятся в той же группе риска во время воздушной тревоги, что и любое другое место, в связи с чем лучше пользоваться бомбоубежищами.

В то же время Арахамия добавил, что за последние 10-20 лет местные власти продали почти все бомбоубежища, которые сегодня используются не по назначению.

"Новые бомбоубежища мы не построим так быстро - мы все с вами понимаем. А нам надо, как в Израиле, привыкать, что мы будем жить в таких условиях долгое время. Поэтому надо просто решительно действовать", - отметил депутат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине начали разворачивать "Пункты несокрушимости", обеспечивающие граждан теплом, электроэнергией и стабильной связью. Воспользоваться ими могут все нуждающиеся в помощи.

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