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В Україні можуть націоналізувати бомбосховища, які використовують не за призначенням

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Середа 30 листопада 2022 18:13
В Україні можуть націоналізувати бомбосховища, які використовують не за призначенням Фото: Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Народні депутати обговорюють питання щодо закріплення в законодавстві примусової націоналізації бомбосховищ, які використовуються не за призначенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії в ефірі телемарафону.

"Ми зараз обговорюємо серед депутатів нашої фракції ("Слуга народу", - ред.) питання подання та реєстрації законопроєкту про примусову націоналізацію бомбосховищ колишніх для того, щоб потім після війни компенсувати власникам вартість", - заявив Арахамія.

Як пояснив голова фракції, "Пункти незламності", які знаходяться над землею, перебувають у тій самій групі ризику, що й будь-яке інше місце під час повітряної тривоги, у зв'язку з чим ліпше користуватися бомбосховищами.

Водночас Арахамія додав, що за останні 10-20 років місцева влада продала майже всі бомбосховища, які сьогодні використовуються не за призначенням.

"Нові бомбосховища ми не побудуємо так швидко - ми всі з вами розуміємо. А нам треба, як в Ізраїлі, звикати, що ми будемо жити в таких умовах довгий час. Тому треба просто рішуче діяти", - зауважив депутат.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні почали розгортати "Пункти незламності", які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.

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