UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні можуть дозволити вилучати радянські та імперські культурні пам’ятки: які критерії

Фото: в Україні можуть дозволити вилучати радянські та імперські культурні пам’ятки (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада підтримала законопроект №8273, який передбачає можливість вилучати з державного реєстру нерухомих пам’яток України об'єкти культурної спадщини, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк після голосування.

Наразі в українському публічному просторі досі присутня велика кількість російських діячів історії та культури у вигляді пам’яток чи монументів. Це так звані імперські маркери, від яких ми маємо очистись, зазначає Шуляк.

"Сьогодні ми активно позиціонуємо Україну у світі як центр демократії і свободи. Саме тому ми маємо переглянути питання збереження та захисту культурної спадщини як один з головних чинників формування української національної ідентичності, це складова всесвітнього культурного доробку людства", - сказала вона.

Голова партії переконана, важливо позбавити культурний простір від постколоніального баласту і допоможе це зробити вилучення об'єктів культурної спадщини, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

Ухвалення цього документа, зазначила Шуляк, сприятиме посиленню інформаційної безпеки України, захисту конституційних прав громадян у сфері культурної спадщини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News