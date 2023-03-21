RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине могут разрешить изымать советские и имперские культурные памятники: какие критерии

Фото: в Украине могут разрешить изымать советские и имперские достопримечательности (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада поддержала законопроект №8273, предусматривающий возможность изымать из государственного реестра недвижимых памятников Украины объекты культурного наследия, являющиеся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк после голосования.

В украинском публичном пространстве до сих пор присутствует большое количество российских деятелей истории и культуры в виде памятников или монументов. Это так называемые имперские маркеры, от которых мы должны очиститься, отмечает Шуляк.

"Сегодня мы активно позиционируем Украину в мире как центр демократии и свободы. Именно поэтому мы должны пересмотреть вопросы сохранения и защиты культурного наследия как один из главных факторов формирования украинской национальной идентичности, это составляющая всемирного культурного наследия человечества", - сказала она.

Глава партии убеждена, что важно избавить культурное пространство от постколониального балласта и поможет это сделать изъятие объектов культурного наследия, которые являются символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

Принятие этого документа, отметила Шуляк, будет способствовать усилению информационной безопасности Украины, защите конституционных прав граждан в сфере культурного наследия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News