В Украине могут разрешить изымать советские и имперские культурные памятники: какие критерии

В украинском публичном пространстве до сих пор присутствует большое количество российских деятелей истории и культуры в виде памятников или монументов. Это так называемые имперские маркеры, от которых мы должны очиститься, отмечает Шуляк.

"Сегодня мы активно позиционируем Украину в мире как центр демократии и свободы. Именно поэтому мы должны пересмотреть вопросы сохранения и защиты культурного наследия как один из главных факторов формирования украинской национальной идентичности, это составляющая всемирного культурного наследия человечества", - сказала она.

Глава партии убеждена, что важно избавить культурное пространство от постколониального балласта и поможет это сделать изъятие объектов культурного наследия, которые являются символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

Принятие этого документа, отметила Шуляк, будет способствовать усилению информационной безопасности Украины, защите конституционных прав граждан в сфере культурного наследия.