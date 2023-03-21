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В Україні можуть дозволити вилучати радянські та імперські культурні пам’ятки: які критерії

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Вівторок 21 березня 2023 18:16
В Україні можуть дозволити вилучати радянські та імперські культурні пам’ятки: які критерії Фото: в Україні можуть дозволити вилучати радянські та імперські культурні пам’ятки (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Верховна рада підтримала законопроект №8273, який передбачає можливість вилучати з державного реєстру нерухомих пам’яток України об'єкти культурної спадщини, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк після голосування.

Наразі в українському публічному просторі досі присутня велика кількість російських діячів історії та культури у вигляді пам’яток чи монументів. Це так звані імперські маркери, від яких ми маємо очистись, зазначає Шуляк.

"Сьогодні ми активно позиціонуємо Україну у світі як центр демократії і свободи. Саме тому ми маємо переглянути питання збереження та захисту культурної спадщини як один з головних чинників формування української національної ідентичності, це складова всесвітнього культурного доробку людства", - сказала вона.

Голова партії переконана, важливо позбавити культурний простір від постколоніального баласту і допоможе це зробити вилучення об'єктів культурної спадщини, які є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології.

Ухвалення цього документа, зазначила Шуляк, сприятиме посиленню інформаційної безпеки України, захисту конституційних прав громадян у сфері культурної спадщини.

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