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В Украине могут разрешить изымать советские и имперские культурные памятники: какие критерии

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Вторник 21 марта 2023 18:16
В Украине могут разрешить изымать советские и имперские культурные памятники: какие критерии Фото: в Украине могут разрешить изымать советские и имперские достопримечательности (kyivcity.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада поддержала законопроект №8273, предусматривающий возможность изымать из государственного реестра недвижимых памятников Украины объекты культурного наследия, являющиеся символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк после голосования.

В украинском публичном пространстве до сих пор присутствует большое количество российских деятелей истории и культуры в виде памятников или монументов. Это так называемые имперские маркеры, от которых мы должны очиститься, отмечает Шуляк.

"Сегодня мы активно позиционируем Украину в мире как центр демократии и свободы. Именно поэтому мы должны пересмотреть вопросы сохранения и защиты культурного наследия как один из главных факторов формирования украинской национальной идентичности, это составляющая всемирного культурного наследия человечества", - сказала она.

Глава партии убеждена, что важно избавить культурное пространство от постколониального балласта и поможет это сделать изъятие объектов культурного наследия, которые являются символом российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии.

Принятие этого документа, отметила Шуляк, будет способствовать усилению информационной безопасности Украины, защите конституционных прав граждан в сфере культурного наследия.

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