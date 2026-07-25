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В Україні можуть дозволити експорт газу: в ICC Ukraine пояснили, куди підуть кошти

19:09 25.07.2026 Сб
2 хв
Часткове відкриття продажів за кордон допоможе компаніям залучити необхідний капітал для ремонту пошкодженого обладнання
aimg Наталя Крижанівська
Експорт газу дозволить відновити видобуток в Україні (фото: GettyImages)

Контрольований експорт частини надлишкового природного газу може дати українським компаніям додаткові кошти на ремонт пошкоджених об’єктів, буріння нових свердловин і підтримку видобутку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

За його словами, ситуація на українському газовому ринку суттєво змінилася: комерційне споживання майже вдвічі нижче, ніж до повномасштабної війни, а приватний видобуток уже покриває потреби цього сегмента ринку та іноді перевищує їх.

Водночас у підземних сховищах накопичено близько 12,85 млрд кубометрів газу - більше, ніж торік.

При цьому газовидобувні підприємства продовжують працювати під російськими ударами та потребують значних інвестицій у відновлення інфраструктури й нове буріння.

"Тут логіка проста: якщо частину надлишкового газу можна буде експортувати, компанії отримають додатковий ресурс на ремонт пошкодженої інфраструктури, нове буріння та підтримку видобутку", - зазначив Трохимець.

За його словами, про необмежений експорт не йдеться.

Проєкт постанови Кабінету Міністрів передбачає контрольований механізм: щомісячний ліміт не повинен перевищувати 15% фактичного видобутку попереднього місяця.

Газ пропонується продавати лише через спеціалізовані біржові торги, а експортувати його зможуть погоджені компанії після отримання ліцензії. Невикористані обсяги не переноситимуться на наступний місяць.

Експерт додав, що держава залишатиме за собою право оперативно зупинити експорт у разі виникнення загроз енергетичній безпеці.

"Якщо він одночасно захищає внутрішній ринок і дає українським газовидобувним компаніям ресурс для відновлення після російських атак, така модель заслуговує на професійну дискусію", - сказав Трохимець.

Нагадаємо, за даними аналітиків, приватний видобуток газу в Україні досі залишається приблизно на 26% нижчим, ніж у 2021 році.

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