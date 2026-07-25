В Украине могут разрешить экспорт газа: в ICC Ukraine объяснили, куда пойдут средства

По его словам, ситуация на украинском газовом рынке существенно изменилась: коммерческое потребление почти вдвое ниже, чем до полномасштабной войны, а частная добыча покрывает потребности этого сегмента рынка и иногда превышает их.

В то же время в подземных хранилищах накоплено около 12,85 млрд кубометров газа - больше, чем в прошлом.

При этом газодобывающие предприятия продолжают работать под российскими ударами и нуждаются в значительных инвестициях в восстановление инфраструктуры и новое бурение.

"Здесь логика проста: если часть избыточного газа можно будет экспортировать, компании получат дополнительный ресурс на ремонт поврежденной инфраструктуры, новое бурение и поддержку добычи", - отметил Трохимец.

По его словам, о неограниченном экспорте речь не идет.

Проект постановления Кабинета Министров предусматривает контролируемый механизм: ежемесячный предел не должен превышать 15% фактической добычи предыдущего месяца.

Газ предлагается продавать только через специализированные биржевые торги, а экспортировать смогут согласованные компании после получения лицензии. Неиспользованные объемы не будут переноситься на следующий месяц.

Эксперт добавил, что государство будет оставлять за собой право оперативно остановить экспорт при возникновении угроз энергетической безопасности.

"Если он одновременно защищает внутренний рынок и дает украинским газодобывающим компаниям ресурс для восстановления после российских атак, такая модель заслуживает профессиональной дискуссии", - сказал Трохимец.