В Україні можна отримати водійські права ще до повноліття, але є нюанс

Відповідно до Закону України "Про дорожній рух", право на керування транспортними засобами надається особам, які досягли:

16 років - категорії А1, А;

18 років - категорії В1, В, С1, С;

19 років - категорії BE, C1E, СЕ;

21 років - категорії D1, D, D1E, DE, Т.

Для отримання посвідчення водія, необхідно скласти спочатку теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Починаючи з листопада минулого року, кандидати у водії мають можливість як самостійно готуватись до теоретичного модуля, так і в автошколі.

Для складання тестування необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається дві помилки, якщо більше - іспит не складено.

Після успішного складання тестування, майбутній водій проходить практичну підготовку в акредитованому навчальному закладі та складає внутрішній практичний іспит. Далі - в сервісному центрі МВС.

Для складання іспитів у сервісному центрі МВС необхідно підготувати пакет документів: