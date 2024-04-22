В Украине можно получить водительские права еще до совершеннолетия, но есть нюанс

Согласно Закону Украины "О дорожном движении", право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, которые достигли:

16 лет - категории А1, А;

18 лет - категории В1, В, С1, С;

19 лет - категории BE, C1E, СЭ;

21 лет - категории D1, D, D1E, DE, Т.А.

Для получения водительского удостоверения, необходимо сдать сначала теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Начиная с ноября прошлого года, кандидаты в водители имеют возможность как самостоятельно готовиться к теоретическому модулю, так и в автошколе.

Для сдачи тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается две ошибки, если больше - экзамен не сдан.

После успешной сдачи тестирования будущий водитель проходит практическую подготовку в аккредитованном учебном заведении и сдает внутренний практический экзамен. Далее - в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов: