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В Украине можно получить водительские права еще до совершеннолетия, но есть нюанс

Фото: водительское удостоверение в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов по вождению и получения водительского удостоверения - 16 лет. Однако это касается только категории А1, А - управление мотоциклом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного сервисного центра МВД.

Согласно Закону Украины "О дорожном движении", право на управление транспортными средствами предоставляется лицам, которые достигли:

  • 16 лет - категории А1, А;
  • 18 лет - категории В1, В, С1, С;
  • 19 лет - категории BE, C1E, СЭ;
  • 21 лет - категории D1, D, D1E, DE, Т.А.

Для получения водительского удостоверения, необходимо сдать сначала теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Начиная с ноября прошлого года, кандидаты в водители имеют возможность как самостоятельно готовиться к теоретическому модулю, так и в автошколе.

Для сдачи тестирования необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается две ошибки, если больше - экзамен не сдан.

После успешной сдачи тестирования будущий водитель проходит практическую подготовку в аккредитованном учебном заведении и сдает внутренний практический экзамен. Далее - в сервисном центре МВД.

Для сдачи экзаменов в сервисном центре МВД необходимо подготовить пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);
  • медицинская справка, подтверждающая допущение к управлению транспортным средством выбранной категории;
  • идентификационный номер;
  • имеется водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

 

Напомним, ранее мы рассказывали, как водителю вернуть удостоверение, если его лишили права управления по решению суда.

Читайте также о том, какими видами транспорта можно управлять без водительских прав.

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