В України може з'явитись ще один "гарант безпеки" та спонсор закупівель зброї у США
Україна розраховує, що Туреччина стане одним з ключових контрибуторів гарантій безпеки та приєднається до закупівель американської зброї за програмою PURL.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час прийняття в посольстві Туреччини в Україні з нагоди 102-ї річниці заснування Турецької Республіки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Жовква подякував Анкарі за активну участь в роботі "коаліції рішучих" та висловив упевненість, що Туреччина стане одним з основних контрибуторів гарантій безпеки.
"Переконаний також, що приєднання Туреччини до ініціативи PURL у рамках НАТО - це питання найближчого часу. Ці внески до програми PURL потрібні Україні вже зараз, щоб врятувати життя і швидше спільно рухатися до справедливого миру", - сказав заступник глави ОП і закликав не зволікати з цим рішенням, яке є важливим для України.
Він також подякував Туреччині за всю оборонну допомогу, яка була надана і продовжує надаватися
"Наш спільний інтерес - щоб російська агресія більше не повторилася. Відданість миру сьогодні вимірюється конкретними одиницями озброєння та сталою підтримкою України", - додав Жовква.
Заступник голови ОП також зазначив, що проведення наступного саміту НАТО в Анкарі є справедливим, адже саме на "нашому фланзі" визначається майбутнє європейської безпеки.
"Переконаний, що Україна займе належне місце на саміті та матиме що запропонувати", - підсумував чиновник.
Нагадаємо, днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина може прийняти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, якщо її не вдасться організувати в Будапешті.
Ще ми повідомляли, що 22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким підрозділи ЗСУ поїдуть на військові навчання до Туреччини та Британії.