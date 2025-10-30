В України може з'явитись ще один "гарант безпеки" та спонсор закупівель зброї у США

Україна розраховує, що Туреччина стане одним з ключових контрибуторів гарантій безпеки та приєднається до закупівель американської зброї за програмою PURL.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час прийняття в посольстві Туреччини в Україні з нагоди 102-ї річниці заснування Турецької Республіки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Жовква подякував Анкарі за активну участь в роботі "коаліції рішучих" та висловив упевненість, що Туреччина стане одним з основних контрибуторів гарантій безпеки.

"Переконаний також, що приєднання Туреччини до ініціативи PURL у рамках НАТО - це питання найближчого часу. Ці внески до програми PURL потрібні Україні вже зараз, щоб врятувати життя і швидше спільно рухатися до справедливого миру", - сказав заступник глави ОП і закликав не зволікати з цим рішенням, яке є важливим для України.

Він також подякував Туреччині за всю оборонну допомогу, яка була надана і продовжує надаватися

"Наш спільний інтерес - щоб російська агресія більше не повторилася. Відданість миру сьогодні вимірюється конкретними одиницями озброєння та сталою підтримкою України", - додав Жовква.

Заступник голови ОП також зазначив, що проведення наступного саміту НАТО в Анкарі є справедливим, адже саме на "нашому фланзі" визначається майбутнє європейської безпеки.

"Переконаний, що Україна займе належне місце на саміті та матиме що запропонувати", - підсумував чиновник.