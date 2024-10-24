Чи мобілізують чоловіків віком від 50 до 60 років: в ТЦК дали чітку відповідь

Попри існування розпорядження, яке регулює порядок мобілізації цієї категорії громадян, цей документ призначений лише для службового користування і не означає скасування призову для чоловіків у цій віковій групі.

Наразі в Україні мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років проводиться за встановленим порядком. Це означає, що громадяни цієї вікової категорії, які не мають звільнення від військової служби через стан здоров'я або інші законні підстави, підлягають мобілізації на загальних умовах.

Під час мобілізації особливу увагу приділяють визначенню придатності до служби за станом здоров'я, наявності військової спеціальності та попереднього досвіду.

Таким чином, якщо громадянин старше 50 років відповідає зазначеним вимогам, він може бути мобілізований для виконання завдань, пов’язаних з обороною держави.