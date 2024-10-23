Мобілізація триває. З якими хворобами точно не візьмуть до армії

В Україні оновили список захворювань, що звільняють від армії. З 1 жовтня діють нові правила щодо проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна відповідно до постанови №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Мобілізація в Україні продовжена до 9 листопада 2024 року. Згідно з цим, всі військовозобов'язані мають пройти ВЛК. За умови отримання статусу "придатний", вони повинні пройти службу в армії. Проте, якщо у резервіста є захворювання, що звільняє його від мобілізації, військовозобов’язаного не призвуть.

Хвороби, що звільняють від мобілізації

До списку хвороб, з якими не беруть до армії, належать: активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини; важкі форми вірусних гепатитів та ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами або злоякісними пухлинами.

Окрім цього, вади розвитку, деформації та хромосомні порушення. А ще тяжкі травми голови і шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин або кінцівок зі значним порушенням функцій.

Поза тим, непридатними до військової служби вважаються люди з хворобами органів дихання. Зокрема, з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. А також хворі на важку персистувальну бронхіальну астму.

З військового обліку виключають хворих з атопічним дерматитом із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайною пухирчаткою чи герпетиформним дерматитом. Якщо є інші шкірні захворювання, то резервіста визнають тимчасово непридатним.

Також не підлягають призову хворі на артропатію, з хворобами суглобів і хребта, набутими деформаціями та дефектами пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій. Виключають з військового обліку і тих, хто мав двосторонні ампутації верхніх чи нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонню ампутацію нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Непридатними до військової служби вважаються люди з хворобами нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю. Що стосується жінок, їх визнають непридатними при запальних захворюваннях органів малого таза та незапальних захворюваннях статевих органів зі значними порушеннями функцій.

До мобілізації не підлягають військовозобов'язані з такими захворюваннями: з первинними та вторинними новоутвореннями, розладами психіки та поведінки. А також з хворобами: системи кровообігу, органів травлення, нервової системи, крові та кровотворних органів. Крім того, з хворобами ока, вуха та придаткового апарату, із важкими захворюваннями ендокринної системи, порушенням харчування та метаболізму.