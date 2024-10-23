ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мобілізація триває. З якими хворобами точно не візьмуть до армії

Україна, Середа 23 жовтня 2024 13:22
UA EN RU
Мобілізація триває. З якими хворобами точно не візьмуть до армії Фото: Оновили список хвороб для непридатних (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

В Україні оновили список захворювань, що звільняють від армії. З 1 жовтня діють нові правила щодо проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна відповідно до постанови №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Мобілізація в Україні продовжена до 9 листопада 2024 року. Згідно з цим, всі військовозобов'язані мають пройти ВЛК. За умови отримання статусу "придатний", вони повинні пройти службу в армії. Проте, якщо у резервіста є захворювання, що звільняє його від мобілізації, військовозобов’язаного не призвуть.

Хвороби, що звільняють від мобілізації

До списку хвороб, з якими не беруть до армії, належать: активний прогресуючий туберкульоз із розпадом легеневої тканини; важкі форми вірусних гепатитів та ВІЛ-хвороба, що супроводжується інфекційними, паразитарними хворобами або злоякісними пухлинами.

Окрім цього, вади розвитку, деформації та хромосомні порушення. А ще тяжкі травми голови і шиї, хребта, спинного мозку, органів грудної, черевної порожнин або кінцівок зі значним порушенням функцій.

Поза тим, непридатними до військової служби вважаються люди з хворобами органів дихання. Зокрема, з хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів і легенів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання. А також хворі на важку персистувальну бронхіальну астму.

З військового обліку виключають хворих з атопічним дерматитом із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайною пухирчаткою чи герпетиформним дерматитом. Якщо є інші шкірні захворювання, то резервіста визнають тимчасово непридатним.

Також не підлягають призову хворі на артропатію, з хворобами суглобів і хребта, набутими деформаціями та дефектами пальців або кінцівок зі значними порушеннями функцій. Виключають з військового обліку і тих, хто мав двосторонні ампутації верхніх чи нижніх кінцівок на будь-якому рівні або односторонню ампутацію нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки.

Непридатними до військової служби вважаються люди з хворобами нирок і сечостатевої системи зі значними порушеннями функцій і нирковою недостатністю. Що стосується жінок, їх визнають непридатними при запальних захворюваннях органів малого таза та незапальних захворюваннях статевих органів зі значними порушеннями функцій.

До мобілізації не підлягають військовозобов'язані з такими захворюваннями: з первинними та вторинними новоутвореннями, розладами психіки та поведінки. А також з хворобами: системи кровообігу, органів травлення, нервової системи, крові та кровотворних органів. Крім того, з хворобами ока, вуха та придаткового апарату, із важкими захворюваннями ендокринної системи, порушенням харчування та метаболізму.

Раніше ми писали, що буде, якщо під час зустрічі з ТЦК при собі нема документів. Під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані завжди при собі мати документи, що засвідчують особу, а також військово-облікові документи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні Хвороби
NEWS
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні