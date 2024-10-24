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Мобилизируют ли мужчин в возрасте от 50 до 60 лет: в ТЦК дали четкий ответ

Фото: Мужчины от 50 до 60 лет в Украине подлежат мобилизации (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине отсутствуют запреты на мобилизацию мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Поэтому она осуществляется, согласно утвержденному порядку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Волынский ТЦК и СП.

Несмотря на существование распоряжения, которое регулирует порядок мобилизации данной категории граждан, этот документ предназначен исключительно для служебного пользования и не означает отмены призыва для мужчин в этой возрастной группе.

В настоящее время в Украине мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет проводится в установленном порядке. Это означает, что граждане этой возрастной категории, которые не имеют освобождения от военной службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям, подлежат мобилизации на общих условиях.

Во время мобилизации особое внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, наличию военной специальности и предыдущего опыта.

Таким образом, если гражданин старше 50 лет соответствует указанным требованиям, он может быть мобилизован для выполнения задач, связанных с обороной государства.

 

Напомним, что в Украине обновлен список заболеваний, освобождающих от службы в армии. С 1 октября действуют новые правила прохождения военно-врачебной комиссии.

Кроме того, военнообязанные украинцы должны стать на воинский учет по месту фактического проживания, если оно отличается от места прописки. Для этого необходимо подать соответствующее заявление.

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Мобилизация в Украине