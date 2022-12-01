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В Україні мають намір перевипустити всі посвідчення водія: в чому причина

Фото: в Україні мають намір перевипустити всі посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов'яжуть кожні п'ять років наново підтверджувати свої "права".

Про це заявила заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у ході конференції "Інфраструктурний день 2022".

"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", - зазначила Клименко.

За її словами, водії транспортних компаній кожні п'ять років мають знову підтверджувати посвідчення, як це відбувається в ЄС.

"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон", - підсумувала заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше в Україні було спрощено процедуру отримання посвідчення водія - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Також ми писали, що в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія. Зокрема, українцям не доведеться складати теоретичний іспит в автошколі.

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Водійське посвідчення