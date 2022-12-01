В Украине намерены перевыпустить все водительские удостоверения: в чем причина

В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения, кроме того, водителей транспортных компаний обяжут каждые пять лет заново подтверждать свои "права".
Об этом заявила зампредседателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в ходе конференции "Инфраструктурный день 2022".
"Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены", - отметила Клименко.
По ее словам, водители транспортных компаний каждые пять лет должны будут снова подтверждать удостоверение, как это происходит в ЕС.
"Граждане будут это делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон", - подытожила заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре.
Напомним, ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения - теперь права можно получить в любом городе, независимо от места учебы.
Также мы писали, что в Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения. В частности, украинцам не придется сдавать теоретический экзамен в автошколе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.