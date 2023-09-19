В Україні мають бути економічні стимули для імпорту електроенергії взимку, - "Укренерго"

За його словами, цієї зими Україна має змогу імпортувати більше одного гігавата потужності.

"Це більше одного атомного блоку. Це достатньо велика підтримка для енергосистеми, особливо під час дефіциту", - сказав він.

Кудрицький наголосив, що важливо, щоб окрім технічної можливості в Україні були економічні стимули для імпорту електроенергії з Європи.

"Треба якісь спеціальні механізми для того, щоб імпортерам було вигідно це робити. Або лібералізувати цінове регулювання на українському ринку щоб ми не стикнулися із ситуацією коли у нас дефіцит і імпортувати ми не можемо, тому що просто ціна в Україні нижча ніж в Європі", - сказав він.

Голова "Укренерго" також додав, що саме така ситуація була в кінці цього літа, коли системний оператор був вимушений брати аварійну допомогу, а в необхідні години імпорт був "майже на нулі".

Нагадаємо, державне підприємство "Оператор ринку" виступає за встановлення цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів) на рівні як в країнах Європейського Союзу.