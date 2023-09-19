В Украине должны быть экономические стимулы для импорта электроэнергии зимой, - "Укрэнерго"

По его словам, этой зимой Украина имеет возможность импортировать более одного гигаватта мощности.

"Это больше одного атомного блока. Это достаточно большая поддержка для энергосистемы, особенно во время дефицита", – сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что важно, чтобы, кроме технической возможности, в Украине были экономические стимулы для импорта электроэнергии из Европы.

"Надо какие-то специальные механизмы для того, чтобы импортерам было выгодно это делать. Или либерализовать ценовое регулирование на украинском рынке, чтобы мы не столкнулись с ситуацией, когда у нас дефицит и импортировать мы не можем, потому что просто цена в Украине ниже чем в Европе", – сказал он.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что именно такая ситуация была в конце этого лета, когда системный оператор был вынужден брать аварийную помощь, а в необходимые часы импорт был "почти на нуле".

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) на уровне, как в странах Европейского Союза.