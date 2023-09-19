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В Украине должны быть экономические стимулы для импорта электроэнергии зимой, - "Укрэнерго"

Фото: в Украине должны быть экономические стимулы для импорта электроэнергии зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Следует либерализовать украинский энергорынок, чтобы создать экономические стимулы для импорта электроэнергии зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на олову "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По его словам, этой зимой Украина имеет возможность импортировать более одного гигаватта мощности.

"Это больше одного атомного блока. Это достаточно большая поддержка для энергосистемы, особенно во время дефицита", – сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что важно, чтобы, кроме технической возможности, в Украине были экономические стимулы для импорта электроэнергии из Европы.

"Надо какие-то специальные механизмы для того, чтобы импортерам было выгодно это делать. Или либерализовать ценовое регулирование на украинском рынке, чтобы мы не столкнулись с ситуацией, когда у нас дефицит и импортировать мы не можем, потому что просто цена в Украине ниже чем в Европе", – сказал он.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что именно такая ситуация была в конце этого лета, когда системный оператор был вынужден брать аварийную помощь, а в необходимые часы импорт был "почти на нуле".

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов) на уровне, как в странах Европейского Союза.

 

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Укрэнерго