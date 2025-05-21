В Україні масштабують дерегуляцію бізнесу: що зміниться для підприємців

За його словами, станом на зараз урядом скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процесів цифровізована. Оформити дозвіл тепер можна за лічені хвилини.

"Але на цьому не зупиняємося й сьогодні схвалюємо два законопроєкти, які масштабують дерегуляцію", - зазначив Шмигаль.

Перший законопроєкт скасовує 63 дозволи та погодження в галузі медицини, довкілля, водного та лісового господарства, в аграрній сфері, енергетиці, зовнішньоекономічній діяльності, освіті та культурі.

Другий законопроєкт вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і знімає відповідальність за відсутність тих дозволів, які ми скасуємо першим законопроєктом.

"Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти", - додав прем'єр.