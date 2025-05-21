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В Україні масштабують дерегуляцію бізнесу: що зміниться для підприємців

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів України схвалив два законопроєкти, які масштабують дерегуляцію бізнесу. Вже скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

За його словами, станом на зараз урядом скасовано понад 1900 регуляторних актів у різних сферах. Значна частина дозвільних процесів цифровізована. Оформити дозвіл тепер можна за лічені хвилини.

"Але на цьому не зупиняємося й сьогодні схвалюємо два законопроєкти, які масштабують дерегуляцію", - зазначив Шмигаль.

Перший законопроєкт скасовує 63 дозволи та погодження в галузі медицини, довкілля, водного та лісового господарства, в аграрній сфері, енергетиці, зовнішньоекономічній діяльності, освіті та культурі. 

Другий законопроєкт вносить зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і знімає відповідальність за відсутність тих дозволів, які ми скасуємо першим законопроєктом.

"Розраховуємо, що Верховна Рада якнайшвидше ухвалить ці законодавчі акти", - додав прем'єр.

Нагадаємо, на початку квітня у Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам ЄС за розділом "Підприємництво та промислова політика". Україна успішно його пройшла.

Під час скринінгу команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах:

  • Розвиток промислової політики - модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва.
  • Підтримка малого і середнього бізнесу - участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування.
  • Розвиток легкої промисловості - підтримка підприємств, які в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки.
  • Корпоративна сталість і відповідальність бізнесу - гармонізація політик із європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку.
  • Дерегуляція і цифровізація - спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу.
  • Розвиток соціальної економіки - підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад.
  • Відновлення сталеливарної промисловості - презентація планів з відбудови виробничих потужностей й інтеграції в європейські ланцюги постачання.

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Кабінет Міністрів УкраїниДенис ШмигальБізнес