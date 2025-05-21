В Украине масштабируют дерегуляцию бизнеса: что изменится для предпринимателей

Кабинет министров Украины одобрил два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию бизнеса. Уже отменено более 1900 регуляторных актов в различных сферах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.
По его словам, по состоянию на сейчас правительством отменено более 1900 регуляторных актов в различных сферах. Значительная часть разрешительных процессов цифровизирована. Оформить разрешение теперь можно за считанные минуты.
"Но на этом не останавливаемся и сегодня принимаем два законопроекта, которые масштабируют дерегуляцию", - отметил Шмыгаль.
Первый законопроект отменяет 63 разрешения и согласования в области медицины, окружающей среды, водного и лесного хозяйства, в аграрной сфере, энергетике, внешнеэкономической деятельности, образовании и культуре.
Второй законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях и снимает ответственность за отсутствие тех разрешений, которые мы отменим первым законопроектом.
"Рассчитываем, что Верховная Рада как можно быстрее примет эти законодательные акты", - добавил премьер.
Напомним, в начале апреля в Брюсселе состоялся официальный скрининг соответствия украинского законодательства нормам ЕС по разделу "Предпринимательство и промышленная политика". Украина успешно его прошла.
Во время скрининга команда Минэкономики представила прогресс в таких направлениях:
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