В Україні масштабна тривога: що говорять в Повітряних силах

Обстріл України 10 вересня

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня Росія знову здійснила масовану атаку на Україну, головним чином по центральних та західних регіонах. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.

Декілька дронів навіть перетнули кордон із Польщею, де їх вперше знищили. Через це польські аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві тимчасово закривалися.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи та роботу ППО в місті. Ударні дрони також били по Бурштину на Івано-Франківщині, вибухи зафіксовано у Вінниці. На Черкащині внаслідок атаки РФ пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, по Хмельницькій області російські війська завдали комбінованого удару з використанням ракет та ударних дронів.

Детальніше про атаку росіян на Україну 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.