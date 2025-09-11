В Україні масштабна тривога: що говорять в Повітряних силах

Вдень 11 вересня по всій теритоорії України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Зафіксовано зліт ворожої авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.
Військові повітряних сил о 10:57 попередили про ракетну небезпеку по всій території України.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - зазначили в Повітряних силах.
Станом на зараз карта тривога виглядає наступним чином:
Варто зазначити, що російські літаки МіГ-31К провокують оголошення повітряної тривоги по всій Україні.
Вони можуть бути озброєні аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал", яка своєю чергою, може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, що й несе загрозу для всіх регіонів України.
Оновлено о 11:15.
"Відбій загрози по МіГ-31", - повідомили військові Повітряних сил.
Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня Росія знову здійснила масовану атаку на Україну, головним чином по центральних та західних регіонах. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.
Декілька дронів навіть перетнули кордон із Польщею, де їх вперше знищили. Через це польські аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві тимчасово закривалися.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи та роботу ППО в місті. Ударні дрони також били по Бурштину на Івано-Франківщині, вибухи зафіксовано у Вінниці. На Черкащині внаслідок атаки РФ пошкоджено лінію електропередач.
Крім того, по Хмельницькій області російські війська завдали комбінованого удару з використанням ракет та ударних дронів.
Детальніше про атаку росіян на Україну 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.