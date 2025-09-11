ua en ru
В Україні масштабна тривога: що говорять в Повітряних силах

Україна, Четвер 11 вересня 2025 11:05
В Україні масштабна тривога: що говорять в Повітряних силах Фото: в Україні шириться повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Вдень 11 вересня по всій теритоорії України було оголошено сигнал повітряної тривоги. Зафіксовано зліт ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та карту повітряних тривог.

Військові повітряних сил о 10:57 попередили про ракетну небезпеку по всій території України.

"Зафіксовано зліт МіГ-31К!", - зазначили в Повітряних силах.

Станом на зараз карта тривога виглядає наступним чином:

В Україні масштабна тривога: що говорять в Повітряних силах

Варто зазначити, що російські літаки МіГ-31К провокують оголошення повітряної тривоги по всій Україні.

Вони можуть бути озброєні аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал", яка своєю чергою, може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів, що й несе загрозу для всіх регіонів України.

Оновлено о 11:15.

"Відбій загрози по МіГ-31", - повідомили військові Повітряних сил.

Обстріл України 10 вересня

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня Росія знову здійснила масовану атаку на Україну, головним чином по центральних та західних регіонах. Вибухи було чути у Луцьку, Києві, Львові, Вінниці та низці інших міст.

Декілька дронів навіть перетнули кордон із Польщею, де їх вперше знищили. Через це польські аеропорти у Варшаві, Любліні та Жешуві тимчасово закривалися.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибухи та роботу ППО в місті. Ударні дрони також били по Бурштину на Івано-Франківщині, вибухи зафіксовано у Вінниці. На Черкащині внаслідок атаки РФ пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, по Хмельницькій області російські війська завдали комбінованого удару з використанням ракет та ударних дронів.

Детальніше про атаку росіян на Україну 10 вересня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

