В Украине масштабная тревога: что говорят в Воздушных силах

Украина, Четверг 11 сентября 2025 11:05
В Украине масштабная тревога: что говорят в Воздушных силах Фото: в Украине распространяется воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Днем 11 сентября по всей территории Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Зафиксирован взлет вражеской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Военные воздушных сил в 10:57 предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины.

"Зафиксирован взлет МиГ-31К!", - отметили в Воздушных силах.

По состоянию на сейчас карта тревога выглядит следующим образом:

Стоит отметить, что российские самолеты МиГ-31К провоцируют объявление воздушной тревоги по всей Украине.

Они могут быть вооружены аэробаллистической ракетой Х-47М2 "Кинжал", которая, в свою очередь, может поражать цели на расстоянии до 2000 километров, что несет угрозу для всех регионов Украины.

Обновлено в 11:15.

"Отбой угрозы по МиГ-31", - сообщили военные Воздушных сил.

Обстрел Украины 10 сентября

Напомним, что в ночь на 10 сентября Россия снова осуществила массированную атаку на Украину, главным образом по центральным и западным регионам. Взрывы были слышны в Луцке, Киеве, Львове, Виннице и ряде других городов.

Несколько дронов даже пересекли границу с Польшей, где их впервые уничтожили. Из-за этого польские аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве временно закрывались.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрывах и работе ПВО в городе. Ударные дроны также били по Бурштыну в Ивано-Франковской области, взрывы зафиксированы в Виннице. В Черкасской области в результате атаки РФ повреждена линия электропередач.

Кроме того, по Хмельницкой области российские войска нанесли комбинированный удар с использованием ракет и ударных дронов.

Подробнее об атаке россиян на Украину 10 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

