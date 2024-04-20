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В Україні масштабна тривога. Росія підняла МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 20 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена 20 квітня. Росія підняла у повітря літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 13:17. Після цього сирени завили у всіх регіонах нашої країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у повітря літак МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Є ракетна загроза для всієї України.

Карта повітряних тривог станом на 13:22

Чим небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили цю ракету за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.

 

Нічна атака ворога

Цієї ночі окупанти вдарили по Запоріжжю. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі міста. За його словами, ніхто не постраждав.

Зранку окупанти також атакували Одесу, там пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Від ранку у частині України декілька разів оголошували повітряну тривогу. У Харкові, Дніпрі та Запоріжжі лунали вибухи.

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