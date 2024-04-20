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В Украине масштабная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога 20 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена 20 апреля. Россия подняла на воздух самолет МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 13:17. После этого сирены взвыли во всех регионах нашей страны.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в воздух самолет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Есть ракетная угроза для всей Украины.

Обновлено в 13:47

По Украине пошли отбои. Воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К длилась почти полчаса.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:22

Чем опасен МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили эту ракету с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

В чем разница между российскими самолетами Ту-22МЗ, Ту-95, МиГ-31К и сколько времени до атаки - узнайте в нашем материале.

Ночная атака врага

Этой ночью оккупанты ударили по Запорожью. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре города. По его словам, никто не пострадал.

Утром оккупанты также атаковали Одессу, там поврежден инфраструктурный объект.

С утра в части Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу. В Харькове, Днепре и Запорожье раздавались взрывы.

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