В Украине масштабная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 13:17. После этого сирены взвыли во всех регионах нашей страны.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что Россия подняла в воздух самолет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). Есть ракетная угроза для всей Украины.

Обновлено в 13:47

По Украине пошли отбои. Воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К длилась почти полчаса.

Карта воздушных тревог по состоянию на 13:22

Чем опасен МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили эту ракету с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

В чем разница между российскими самолетами Ту-22МЗ, Ту-95, МиГ-31К и сколько времени до атаки - узнайте в нашем материале.