В Україні масштабна тривога, а в Києві працює ППО: що відомо

Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 8 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Причиною є загроза пуску балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації та канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о о 23:28.

Через кілька хвилин сигнал тривоги розповсюдився по всій Україні. Моніторингові канали написали про загрозу пуску міжконтинентальної балістики - ракети "Орєшнік"

Наразі Повітряні сили ЗСУ теж підтвердили інформацію про загрозу застосування балістичного озброєння.

Тим часом у Києві на тлі атаки безпілотників постійно чути роботу ППО та вибухи.

"Росіяни атакують Київ. Будь ласка, будьте у безпечних місцях", - підтвердив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Новина доповнюється...

