В Україні масштабна тривога: існує загроза обстрілу крилатими ракет, що відомо

Зранку, 20 лютого, в Україні почала ширитися тривога на тлі ракетної небезпеки. Зокрема, існує загроза застосування крилатих ракет і швидкісні цілі вже були зафіксовані у повітряному просторі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Зазначимо, що цієї ночі моніторингові канали писали про зліт 4 стратегічних бомбардувальників РФ Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Офіційних підтверджень не буде, але починаючи з 06:13 військові фіксували швидкісні цілі у Харківській області. Федоров попередив про крилаті ракети.
"УВАГА! Загроза крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу", - написав він.
Вже о 06:21 стало відомо, у Харківській області зафіксовано группу ракет. Вони рухаються у південно-східному напрямку.
У західних областях почалися відбої тривог. Зокрема, у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській, Хмельницькій, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.
Станом на 06:25 сигнал повітряної тривоги оголосили майже по всій країні. В цей час її немає лише у Києві, а також у Житомирській та Вінницькій областях.
Нагадаємо, що цієї ночі практично в половині країни теж було оголошено тривогу. Приблизно о 00:31 у Харкові було чути серію звуків вибухів. Ймовірно, вони були за містом.
У цей час очільник у Повітряних силах ЗСУ повідомив, що існує загроза застосування балістики з північного сходу. Ще трохи раніше, було зафіксовано швидкісні цілі з півдня, а саме - у Миколаївській області. Моніторингові канали писали, що це, можливо, були крилаті ракети "Калібр", які ворог запустив із Чорного моря.
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