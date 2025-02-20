В Украине масштабная тревога: существует угроза обстрела крылатыми ракетами, что известно

Отметим, что этой ночью мониторинговые каналы писали о взлете 4 стратегических бомбардировщиков РФ Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Официальных подтверждений не будет, но начиная с 06:13 военные фиксировали скоростные цели в Харьковской области. Федоров предупредил о крылатых ракетах.

"ВНИМАНИЕ! Угроза крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога", - написал он.

Уже в 06:21 стало известно, в Харьковской области зафиксировано группу ракет. Они движутся в юго-восточном направлении.

Фото: информация от ВС по фиксации ракет (t.me/kpszsu)

Обновлено в 06:39

В западных областях начались отбои тревог. В частности, в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:25 сигнал воздушной тревоги объявили почти по всей стране. В настоящее время ее нет только в Киеве, а также в Житомирской и Винницкой областях.