В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

В ніч на 10 листопада у в Україні оголосили масштабну тривогу. Причиною сигналу став зліт літаків МіГ-31К, які є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:31.
Водночас у Повітряних силах теж підтвердили зліт МіГ-31К та попередили, що наразі є ракетна загроза для всієї України.
Через кілька хвилин військові написали про фіксацію ракети в напрямку Києва, яка згодом рухалася в напрямку Житомира.
Оновлено о 00:40
Ракета продовжила рух на Хмельницьку область. Військові закликали. Мешканців Старкону бути в укриттях.
Станом на 00:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, через ракетну небезпеку сигнал наразі по всій території України.
Нагадаємо, в ніч на 8 листопада в Україні теж оголосили масштабну тривогу. Спочатку сигнал був через дрони, а незабаром він поширився по всій країні, оскільки ворог застосовував для ударів балістичні та крилаті ракети, а також піднімав літаки МіГ-31К, щоб завдати удару "Кинджалами".
Основною метою ворога тієї ночі стала енергетика України. У зв'язку з ударами в ряді областей були введені аварійні відключення світла, а в Києві застосовувалися екстрені. Незабаром за підсумками вихідних стало зрозуміло, що відключення в Україні тепер будуть довші і частіші.
Детальніше про те, чим бив ворог по Україні 8 листопада - читайте в матеріалі РБК-Україна.