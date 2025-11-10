В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:31.

Водночас у Повітряних силах теж підтвердили зліт МіГ-31К та попередили, що наразі є ракетна загроза для всієї України.

Через кілька хвилин військові написали про фіксацію ракети в напрямку Києва, яка згодом рухалася в напрямку Житомира.

Оновлено о 00:40

Ракета продовжила рух на Хмельницьку область. Військові закликали. Мешканців Старкону бути в укриттях.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, через ракетну небезпеку сигнал наразі по всій території України.