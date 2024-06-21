В Україні масштабна тривога через зліт МiГ-31К ворога (відбій)

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться в оголошенні військових.

Крім того, пізніше у Повітряних силах заявили про зліт у Росії 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья".

"Тривогу не ігноруємо!" - закликають військові.

Який ракетний удар можливий

Зазначимо, що МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинжал", радіус дії яких охоплює всю територію України - тому тривогу оголошують у всій країні.

Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

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Згодом у Повітряних силах заявили про відбій загрози через ворожий МіГ-31К.

Так, у багатьох областях була скасована повітряна тривога, але не усюди.