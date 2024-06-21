UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні масштабна тривога через зліт МiГ-31К ворога (відбій)

Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Володимир Костирін

В Україні ввечері 21 червня була оголошена повітряна тривога по всій території країни. Вона пов'язана зі звітом російського літака МіГ-31К, та загрози ракетних ударів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться в оголошенні військових.

Крім того, пізніше у Повітряних силах заявили про зліт у Росії 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья".

"Тривогу не ігноруємо!" - закликають військові.

Який ракетний удар можливий

Зазначимо, що МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинжал", радіус дії яких охоплює всю територію України - тому тривогу оголошують у всій країні.

Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.

Оновлено о 00:05

Згодом у Повітряних силах заявили про відбій загрози через ворожий МіГ-31К.

Так, у багатьох областях була скасована повітряна тривога, але не усюди.

Також нагадаємо, перед тим пізно ввечері в командуванні Повітряних сил повідомили про запуск російськими окупантами групи дронів-камікадзе по території України для чергової повітряної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПовітряна тривогаРакетна атака