В Україні масштабна тривога через зліт МiГ-31К ворога (відбій)

В Україні ввечері 21 червня була оголошена повітряна тривога по всій території країни. Вона пов'язана зі звітом російського літака МіГ-31К, та загрози ракетних ударів.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться в оголошенні військових.
Крім того, пізніше у Повітряних силах заявили про зліт у Росії 4 бортів стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС з авіабази "Оленья".
"Тривогу не ігноруємо!" - закликають військові.
Зазначимо, що МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинжал", радіус дії яких охоплює всю територію України - тому тривогу оголошують у всій країні.
Додамо також, що Ту-95МС може нести до 6 ракет Х-555 на внутрішніх вузлах підвіски, а новіші Ту-95МСМ можуть нести більш сучасну крилату ракету Х-101. Вона не вміщається у внутрішній відсік із барабанною пусковою установкою, тому Ту-95МСМ може нести ці ракети лише на зовнішній підвісці.
Оновлено о 00:05
Згодом у Повітряних силах заявили про відбій загрози через ворожий МіГ-31К.
Так, у багатьох областях була скасована повітряна тривога, але не усюди.
Також нагадаємо, перед тим пізно ввечері в командуванні Повітряних сил повідомили про запуск російськими окупантами групи дронів-камікадзе по території України для чергової повітряної атаки.
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