В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К врага (отбой)

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в объявлении военных.

Кроме того, позже в Воздушных силах заявили о взлете в России 4 борта стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС с авиабазы "Оленья".

"Тревогу не игнорируем!" - призывают военные.

Какой ракетный удар возможен

Отметим, что МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", радиус действия которых охватывает всю территорию Украины - поэтому тревогу объявляют по всей стране.

Добавим также, что Ту-95МС может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, а более новые Ту-95МСМ могут нести более современную крылатую ракету Х-101. Она не умещается во внутренний отсек с барабанной пусковой установкой, поэтому Ту-95МСМ может нести эти ракеты только на наружной подвеске.

Обновлено в 00:05

Впоследствии в Воздушных силах заявили об отбое угрозы из-за вражеского МиГ-31К.

Так, во многих областях была отменена воздушная тревога, но не везде.