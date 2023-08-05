В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К в РФ (відбій)
В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 09:33 мапа повітряних тривог виглядає так:
Причина тривоги
Як стверджують Повітряні сили, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача. Наразі існує ракетна небезпека, а цивільних закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
"Вся Україна - ракетна небезпека. Взліт МіГ-31К РФ з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомляє пресслужба.
Відбій тривоги по Україні
В більшості областей оголосили про відбій. Станом на 10:05 мапа повітряних тривог виглядає так:
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