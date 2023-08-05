В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К в РФ (відбій)

Фото: в Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К в РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 09:33 мапа повітряних тривог виглядає так: Причина тривоги Як стверджують Повітряні сили, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача. Наразі існує ракетна небезпека, а цивільних закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. "Вся Україна - ракетна небезпека. Взліт МіГ-31К РФ з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомляє пресслужба. Відбій тривоги по Україні В більшості областей оголосили про відбій. Станом на 10:05 мапа повітряних тривог виглядає так: