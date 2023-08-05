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В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К в РФ (відбій)

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Субота 05 серпня 2023 09:33
В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К в РФ (відбій) Фото: в Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К в РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 09:33 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К в РФ (відбій)

Причина тривоги

Як стверджують Повітряні сили, тривогу було оголошено через взліт російського винищувача. Наразі існує ракетна небезпека, а цивільних закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Вся Україна - ракетна небезпека. Взліт МіГ-31К РФ з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - повідомляє пресслужба.

Відбій тривоги по Україні

В більшості областей оголосили про відбій. Станом на 10:05 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К в РФ (відбій)

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