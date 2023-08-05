В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К в РФ
Фото: в Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 09:33, карта воздушных тревог выглядит так:
Причина тревоги
Как утверждают Воздушные силы, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя. Сейчас существует ракетная опасность, а гражданских призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
"Вся Украина - ракетная опасность. Взлет МиГ-31К РФ с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - сообщает пресс-служба.
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