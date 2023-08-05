Фото: в Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К в РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 09:33, карта воздушных тревог выглядит так: Причина тревоги Как утверждают Воздушные силы, тревога была объявлена из-за взлета российского истребителя. Сейчас существует ракетная опасность, а гражданских призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Вся Украина - ракетная опасность. Взлет МиГ-31К РФ с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - сообщает пресс-служба. .