В Україні масштабна тривога через загрозу балістичного удару
У Києві та по решті регіонів України вдень вівторка, 26 листопада, вдруге оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.
Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію всієї країни.
Оновлено о 16:10.
В Україні оголошено про відбій тривоги.
Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.
Де оголошено тривогу
Обстріли України
Раніше ми писали, що у ніч на 26 листопада Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й безпілотними літальними апаратами. Протиповітряна оборона збила 76 дронів.
96 безпілотників були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Ще п'ять дронів полетіли у бік Білорусі.
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