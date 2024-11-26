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В Україні масштабна тривога через загрозу балістичного удару

Вівторок 26 листопада 2024 15:50
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В Україні масштабна тривога через загрозу балістичного удару Ілюстративне фото: в Україні оголошена масштабна тривога 26 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві та по решті регіонів України вдень вівторка, 26 листопада, вдруге оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію всієї країни.

Оновлено о 16:10.

В Україні оголошено про відбій тривоги.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

В Україні масштабна тривога через загрозу балістичного удару

Обстріли України

Раніше ми писали, що у ніч на 26 листопада Російська Федерація атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" й безпілотними літальними апаратами. Протиповітряна оборона збила 76 дронів.

96 безпілотників були локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Ще п'ять дронів полетіли у бік Білорусі.

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Київ Війна в Україні Повітряна тривога Ракетний удар
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