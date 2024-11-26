В Україні масштабна тривога через загрозу балістичного удару

У Києві та по решті регіонів України вдень вівторка, 26 листопада, вдруге оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили Повітряні сили. Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію всієї країни. Оновлено о 16:10. В Україні оголошено про відбій тривоги. Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО. Де оголошено тривогу