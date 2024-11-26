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В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистического удара

Вторник 26 ноября 2024 15:50
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В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистического удара Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога 26 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и по остальным регионам Украины днем вторника, 26 ноября, во второй раз объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена воздушная тревога", - сообщили Воздушные силы.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось на территорию всей страны.

Обновлено в 16:10.

В Украине объявлено об отбое тревоги.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где объявлена тревога

В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистического удара

Обстрелы Украины

Ранее мы писали, что в ночь на 26 ноября Российская Федерация атаковала Украину баллистическими ракетами Искандер-М и беспилотными летательными аппаратами. Противовоздушная оборона сбила 76 дронов.

96 беспилотников были локационно потеряны, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Еще пять дронов полетели в сторону Белоруссии.

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