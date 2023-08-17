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В Украине масштабная воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К (отбой)

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Четверг 17 августа 2023 16:26
В Украине масштабная воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К (отбой) Фото: В Украине масштабная воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 16:23, карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине масштабная воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К (отбой)Причина воздушной тревоги

Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К в Воронежской области страны-террориста.

"Вся Украина - ракетная опасность! МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области Российской Федерации", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

По состоянию на 16:27 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.

В Украине масштабная воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К (отбой)

Отбой тревоги

В большей части Украины объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза остается в Запорожской области.

В Украине масштабная воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К (отбой)

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