В Украине масштабная воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К (отбой)
Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому взлет российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 16:23, карта воздушных тревог выглядит так:
Причина воздушной тревоги
Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К в Воронежской области страны-террориста.
"Вся Украина - ракетная опасность! МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области Российской Федерации", - пишет пресс-служба Воздушных сил.
По состоянию на 16:27 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.
Отбой тревоги
В большей части Украины объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза остается в Запорожской области.
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