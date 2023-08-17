В Украине масштабная воздушная тревога, зафиксирован взлет МиГ-31К (отбой)

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной тому взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 16:23, карта воздушных тревог выглядит так: Причина воздушной тревоги Как отмечают в Воздушных силах, тревога была объявлена из-за взлета истребителя МиГ-31К в Воронежской области страны-террориста. "Вся Украина - ракетная опасность! МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области Российской Федерации", - пишет пресс-служба Воздушных сил. По состоянию на 16:27 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Отбой тревоги В большей части Украины объявили об отбое воздушной тревоги. Угроза остается в Запорожской области.