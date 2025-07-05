В Україні масштабна повітряна тривога: що сталося
У суботу ввечері, 5 липня, по всій території України оголосили тривогу. Причиною стала ракетна небезпека через зліт МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 17:36.
Після цього військові повідомили фіксацію швидкісної цілі у Чернігівській області в напрямку Київської. Далі була інформація, що ракета рухається на Старконстянтинів.
Фото: попередження про фіксацію ракет (скриншот)
Оновлено о 17:48
Військові знову зафіксовано ракету в Чернігівській області, а потім написали про Житомирську, зазначивши, що швидкісна ціль летить на Старокостянтинів.
За цей час у Хмельницькій області було чути вибухи.
Оновлено о 18:16
"Відбій загрози по МіГ-31К", - поінформували військові.
Де оголосили тривогу
Зазначимо, що повітряна тривога стала поширюватися починаючи з 17:36. Станом на 17:41 сигнал по всій території України.
Нагадаємо, що в ніч на 29 червня росіяни масовано атакували Україну дронами та крилатими ракетами. Зокрема, тієї ночі ворог теж піднімав у небо МіГ-31К.
Унаслідок атаки в багатьох регіонах України працювали сили ППО.
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