В Україні масштабна повітряна тривога: що сталося

У суботу ввечері, 5 липня, по всій території України оголосили тривогу. Причиною стала ракетна небезпека через зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 17:36.

Після цього військові повідомили фіксацію швидкісної цілі у Чернігівській області в напрямку Київської. Далі була інформація, що ракета рухається на Старконстянтинів.

Фото: попередження про фіксацію ракет (скриншот)

Оновлено о 17:48

Військові знову зафіксовано ракету в Чернігівській області, а потім написали про Житомирську, зазначивши, що швидкісна ціль летить на Старокостянтинів.

За цей час у Хмельницькій області було чути вибухи.

Оновлено о 18:16

"Відбій загрози по МіГ-31К", - поінформували військові.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що повітряна тривога стала поширюватися починаючи з 17:36. Станом на 17:41 сигнал по всій території України.