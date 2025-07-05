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В Україні масштабна повітряна тривога: що сталося

Субота 05 липня 2025 17:41
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В Україні масштабна повітряна тривога: що сталося Фото: ворог підняв у небо МіГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Едуард Ткач

У суботу ввечері, 5 липня, по всій території України оголосили тривогу. Причиною стала ракетна небезпека через зліт МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - йдеться у повідомленні о 17:36.

Після цього військові повідомили фіксацію швидкісної цілі у Чернігівській області в напрямку Київської. Далі була інформація, що ракета рухається на Старконстянтинів.

В Україні масштабна повітряна тривога: що сталосяФото: попередження про фіксацію ракет (скриншот)

Оновлено о 17:48

Військові знову зафіксовано ракету в Чернігівській області, а потім написали про Житомирську, зазначивши, що швидкісна ціль летить на Старокостянтинів.

За цей час у Хмельницькій області було чути вибухи.

Оновлено о 18:16

"Відбій загрози по МіГ-31К", - поінформували військові.

Де оголосили тривогу

Зазначимо, що повітряна тривога стала поширюватися починаючи з 17:36. Станом на 17:41 сигнал по всій території України.

В Україні масштабна повітряна тривога: що сталося

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня росіяни масовано атакували Україну дронами та крилатими ракетами. Зокрема, тієї ночі ворог теж піднімав у небо МіГ-31К.

Унаслідок атаки в багатьох регіонах України працювали сили ППО.

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