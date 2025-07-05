ua en ru
Сб, 05 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло

Суббота 05 июля 2025 17:41
UA EN RU
В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло Фото: враг поднял в небо МиГ-31К (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу вечером, 5 июля, по всей территории Украины объявили тревогу. Причиной стала ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении в 17:36.

После этого военные сообщили фиксацию скоростной цели в Черниговской области в направлении Киевской. Далее была информация, что ракета движется на Старконстантинов.

В Украине масштабная воздушная тревога: что произошлоФото: предупреждение о фиксации ракет (скриншот)

Обновлено в 17:48

Военные снова зафиксировали ракету в Черниговской области, а потом написали о Житомирской, отметив, что скоростная цель летит на Староконстантинов.

За это время в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Где объявили тревогу

Отметим, что воздушная тревога стала распространяться начиная с 17:36. По состоянию на 17:41 сигнал по всей территории Украины.

В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло

Напомним, что в ночь на 29 июня россияне массированно атаковали Украину дронами и крылатыми ракетами. В частности, в ту ночь враг тоже поднимал в небо МиГ-31К.

В результате атаки во многих регионах Украины работали силы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
Новости
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Силы обороны атаковали аэродром "Борисоглебск", где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников