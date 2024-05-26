В Україні масштабна повітряна тривога, у Росії злетів МіГ-31К

Обстріл України 26 травня

Цієї ночі росіяни атакували Україну, випустивши дві ракети "Кинджал", 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 дрон-камікадзе. Сили ППО збили всі "Шахеди" та 12 крилатих ракет.

У Жмеринці Вінницької області уламки збитого ворожого безпілотника впали у житловий квартал. Були пошкоджені будинки автомобілі, також є постраждалі.

Також повідомлялося, що через ворожу атаку у місті Старокостянтинів Хмельницької області були проблеми зі світлом.

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