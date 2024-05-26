В Украине масштабная воздушная тревога, в России взлетел МиГ-31К

Воздушная тревога в Киеве и всех областях Украины была объявлена после 9:15.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. В связи с этим по всей Украине объявлена ракетная угроза.

Обновлено в 9:48

Отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:20

Чем опасен МиГ-31К

Следует отметить, что взлет российского МиГ-31К приводит к масштабной воздушной тревоге в Украине. Эти самолеты являются носителями аэробаллистической ракеты "Кинжал", которую сложно сбивать.

До весны 2023 года у Украины не было возможности бороться с российскими "Кинжалами". Но получив от партнеров современные системы ПВО, в частности, Patriot, это стало возможным. Год назад украинские военные впервые уничтожили "Кинжал" в Киевской области.