UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні масштабна повітряна тривога. РФ запустила ракети

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога 14 червня була оголошена у всіх областях України. Росія запустила ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Спочатку повітряну тривогу оголосили у Києві, це сталося о 10:14. Потім тривога охопила північні, східні, центральні та південні області. За декілька хвилин сирени завили у на заході України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракет у напрямку Хмельницької області. Жителів Києва закликали перебувати в укриттях. По всій Україні була оголошена ракетна небезпека.

У мережі повідомляють, що у столиці та Хмельницькій області лунали вибухи.

Оновлено о 10:44

Відбій загрози по всіх областях, крім Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської.

Карта повітряних тривог станом на 10:22

Нічна атака ворога

Цієї ночі російські війська випустили по Україні ударні дрони та ракети різних типів. Протиповітряна оборона знищила 7 з 10 крилатих ракет та усі 17 "Шахедів". Також Росія випустила "Кинджал" та три балістичні ракети "Іскандер-М".

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, "Іскандери" вдарили по Запоріжжю. Аеробалістичну ракету "Кинджал" росіяни випустили під ранок, вона прямувала у напрямку Хмельницької області, але не досягла цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПовітряна тривогаРакети