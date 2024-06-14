В Україні масштабна повітряна тривога. РФ запустила ракети

Повітряна тривога 14 червня була оголошена у всіх областях України. Росія запустила ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Спочатку повітряну тривогу оголосили у Києві, це сталося о 10:14. Потім тривога охопила північні, східні, центральні та південні області. За декілька хвилин сирени завили у на заході України.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракет у напрямку Хмельницької області. Жителів Києва закликали перебувати в укриттях. По всій Україні була оголошена ракетна небезпека.
У мережі повідомляють, що у столиці та Хмельницькій області лунали вибухи.
Оновлено о 10:44
Відбій загрози по всіх областях, крім Донецької, Харківської, Запорізької та Херсонської.
Карта повітряних тривог станом на 10:22
Цієї ночі російські війська випустили по Україні ударні дрони та ракети різних типів. Протиповітряна оборона знищила 7 з 10 крилатих ракет та усі 17 "Шахедів". Також Росія випустила "Кинджал" та три балістичні ракети "Іскандер-М".
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, "Іскандери" вдарили по Запоріжжю. Аеробалістичну ракету "Кинджал" росіяни випустили під ранок, вона прямувала у напрямку Хмельницької області, але не досягла цілі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.